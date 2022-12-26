Деньги 26 декабря 2022, 12:30 Депутат Госдумы оценил инфляцию около 12% в России по итогам года

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По итогам текущего года инфляция в России составить чуть более 12%. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT.

По прогнозам депутата, уже в следующем году инфляция замедлится примерно до 5—7%. Он также отметил, что показатели во многом будут зависеть от внешнеполитической ситуации в мире.

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Отмечается, что такая инфляция по итогам года связана с сильным повышением цен после начала спецоперации.

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