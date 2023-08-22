22 августа 2023, 12:23
Депутат Госдумы Матвейчев: страны БРИКС намерены уменьшить оборот доллара в международных расчетах
Приоритетом стран БРИКС в сложившихся политических условиях становится уменьшение оборота доллара на международной арене. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с Ura.ru.
По словам депутата, снизить оборот можно благодаря сотрудничеству стран и их переходу на расчеты в национальных валютах. Такие меры нанесут своего рода удар мировой долларовой финансовой системе.
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Россия рассчитывает на поддержку свыше 50 африканских стран в этой политике, добавил Матвейчев.
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