Деньги 22 августа 2023, 12:23 Депутат Госдумы Матвейчев: страны БРИКС намерены уменьшить оборот доллара в международных расчетах

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Приоритетом стран БРИКС в сложившихся политических условиях становится уменьшение оборота доллара на международной арене. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, снизить оборот можно благодаря сотрудничеству стран и их переходу на расчеты в национальных валютах. Такие меры нанесут своего рода удар мировой долларовой финансовой системе.

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Россия рассчитывает на поддержку свыше 50 африканских стран в этой политике, добавил Матвейчев.