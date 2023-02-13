Деньги 13 февраля 2023, 14:29 Депутат Госдумы Кирьянов объяснил причины роста числа мошеннических схем с финансами

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В России участились случаи мошеннических действий, связанных с финансами. Это объясняется цифровизацией и санкционной политикой, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, на данный момент в условиях санкционного давления люди не могут инвестировать в привычные акции. Появляются обходные пути покупок, но зачастую они связаны с мошеннической деятельностью.

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Также на рост нелегальных схем с финансами повлияла цифровизация, добавил Кирьянов.

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