Деньги 17 февраля 2023, 11:54 Депутат Госдумы Кирьянов назвал минусы китайского юаня в качестве резервной валюты

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Китайский юань значительно подвержен влиянию политического руководства, поэтому такая валюта не должна быть приоритетной для хранения российских резервов. Такое мннение выразил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, юань никогда не был в так называемой свободной конвертации. В этом случае очень важно найти те механизмы и форматы, которые смогут расширить возможности Банка России.

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Как сообщил «Ридус», на сегодняшний день юань является наиболее часто используемой валютой для глобальных платежей.

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