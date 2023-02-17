17 февраля 2023, 11:54
Депутат Госдумы Кирьянов назвал минусы китайского юаня в качестве резервной валюты
Китайский юань значительно подвержен влиянию политического руководства, поэтому такая валюта не должна быть приоритетной для хранения российских резервов. Такое мннение выразил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с Ura.ru.
По словам депутата, юань никогда не был в так называемой свободной конвертации. В этом случае очень важно найти те механизмы и форматы, которые смогут расширить возможности Банка России.
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Как сообщил «Ридус», на сегодняшний день юань является наиболее часто используемой валютой для глобальных платежей.
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