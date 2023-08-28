Деньги 28 августа 2023, 12:59 Депутат Госдумы Бессараб рассказала, что зарплаты бюджетников проиндексируют

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Так как с начала 2024 года в России на 18,5% вырастет МРОТ, это отразится на пенсиях военнослужащих и зарплатах бюджетников. Об этом Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она объяснила, что властям придется пересмотреть заплату сотрудников в соотвествии с окладами, разрядами и квалификациями работников. Кроме того, на 10,5% вырастут выплаты военным пенсионерам. Так, в среднем они будут составлять около 42 тысяч рублей.

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