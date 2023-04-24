24 апреля 2023, 17:59
Депутат Госдумы Бахарев назвал цифровой рубль хорошим инструментом для денежных переводов
Цифровизация рубля является привлекательным инструментом для осуществления торговых операций и может снизить издержки бизнеса на осуществление денежных переводов. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев в беседе с RT.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что до конца года Центробанк запустит цифровой рубль в обращение. По словам депутата, такое решение является обдуманным шагом с учетом мирового опыта.
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Бахарев отметил, что цифровизация позволит россиянам без труда конвертировать рубли в цифровую форму и обратно.
Госдума РФ
Цифровой рубль
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