Деньги 09 августа 2023, 11:48 Депутат Госдумы Арефьев: стимулирование импортозамещения позволит стабилизировать курс валют

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Для стабилизации валютных курсов России необходимо продолжать развивать импортозамещение. Такое мнение выразил депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru.

По его словам, рост курса американской валюты абсолютно логичен в условиях ее дефицита. Если простимулировать импортозамещение товаров народного потребления, то его удастся стабилизировать.

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Арефьев также отметил, что адекватными мерами в этом вопросе стали бы ограничения на предоставление валютных средств уезжающим.