Деньги 21 ноября 2023, 16:15 Депутат Госдумы Аксаков заявил, что участвует в эксперименте по использованию цифрового рубля

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал участником эксперимента по использованию цифрового рубля. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».

Депутат оплачивает товары и услуги с помощью специальной программы в телефоне, вместе с ним в эксперименте участвуют около 600 человек.

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По словам Аксакова, россиянам не стоит опасаться внедрения новой формы денег. По сравнению с обычными средствами цифровой рубль обладает более высокими показателями защиты, отметил депутат.