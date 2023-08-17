Деньги 17 августа 2023, 16:56 Депутат Госдумы Аксаков: в росте курса валют заинтересованы внутренние производители, экспортирующие продукцию за рубеж

Читать 360tv в

В наиболее выгодном положении на фоне роста курса валют и ослабления рубля находятся внутренние производители, экспортирующие свою продукцию за рубеж. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков агентству RuNews24.ru.

По его словам, российские производители получают больше, чем раньше при конвертации валюты в рубли. Также в связи с ростом курсов импортные товары становятся дороже, что позволяет стимулировать внутреннее производство, добавил Аксаков.

Реклама

Отмечается, что рубль после повышения ставки ЦБ укрепился на уровне 96-97 за доллар.