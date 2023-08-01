01 августа 2023, 13:06
Депутат Госдумы Аксаков назвал популистской идею освобождения операций по картам МИР от комиссий
Инициатива, предполагающая освобождение операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий разных банкоматов, больше является популистской. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT.
По словам депутата, любые взимаемые платы идут на обслуживание финансовой организацией своих клиентов. И все затраты, которые несут банки, необходимо за счет таких комиссий покрывать.
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Отмечается, что ранее с предложением по освобождению от комиссий операций по картам МИР выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
Госдума РФ
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