Деньги 01 августа 2023, 13:06 Депутат Госдумы Аксаков назвал популистской идею освобождения операций по картам МИР от комиссий

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Инициатива, предполагающая освобождение операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий разных банкоматов, больше является популистской. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT.

По словам депутата, любые взимаемые платы идут на обслуживание финансовой организацией своих клиентов. И все затраты, которые несут банки, необходимо за счет таких комиссий покрывать.

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Отмечается, что ранее с предложением по освобождению от комиссий операций по картам МИР выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.