  • Депутат ГД объяснил, что значит для России «Сила Сибири»

    02 декабря 2019, 15:53

    Александр Кушак

    Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал запуск газопровода «Сила Сибири» «знаковой вехой», сообщил сайт RT.

    «Это знаковая веха для российской газовой отрасли. Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод — и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешёвый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — сказал он.

    Так же депутат добавил, что этот запуск отрывает огромные перспективы, так как для России это означает открытие огромного азиатского рынка.

    «Думаю, что это только начало», — заключил Ананских.

    Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».