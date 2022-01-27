Депутат ГД Немкин предложил обложить налогами майнеров

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предложил ввести налоги на майнинг и оборот криптовалют в России. Своей точкой зрения он поделился с Ura.ru.

По словам Немкина, в настоящий момент более шести миллионов россиян зарегистрированы на криптобиржах.

«Сумма их инвестиций составляет несколько триллионов рублей, и, конечно, хотелось бы, чтобы эти средства работали в российской экономике. Налоги с майнинга и оборота криптовалют могли бы приносить существенный доход в бюджеты наших регионов — сегодня этого не происходит. Каким может быть это налогообложение, и какой оно принесет доход бюджету — вопросы, требующие отдельной серьезной проработки», — пояснил депутат.