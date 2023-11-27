Деньги 27 ноября 2023, 12:45 Депутат Федоров предложил увеличить налоговый вычет на детей работающим супругам участников СВО

Читать 360tv в

Работающие супруги участников СВО должны получать увеличенный налоговый вычет на детей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT.

Он написал письмо с соответствующим предложением главе Минтруда Антону Котякову. По мнению депутата, супруги участников СВО, которые и воспитывают детей, и работают, должны получать больший налоговый вычет.

Реклама

Напомним, сейчас сумма составляет 1,4 тысяч рублей за первого и второго ребенка, и по три тысячи — за третьего и последующих. Депутат предложил увеличить эту выплату в 10 раз.

Авторы: