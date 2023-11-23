Деньги 23 ноября 2023, 13:30 Депутат Делягин заявил, что дедолларизация необходима из соображений безопасности

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Министерство иностранных дел России завило о дедолларизации экономических связей с Китаем. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Михаил Делягин назвал причину отказа РФ от использования американской валюты в международных расчетах.

«Когда вы платите в долларах, вы оплачиваете тем самым свое убийство. Потому что доллары, которые эмитированы под вашу операцию, эти доллары идут в бюджет США, на них производится оружие, это оружие применяется против вас», — объяснил парламентарий.

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По его словам, соответствующая валюта может быть в любой момент украдена или заморожена. В связи с этим дедолларизация необходима из соображений безопасности, подчеркнул Делягин.