Депутат Делягин назвал оптимальным курс доллара по 40 рублей

Депутат Михаил Делягин считает, что оптимальным курсом валюты будет доллар по 40 рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Рубль должен быть как можно более прочным, чтобы привлекать в страну капиталы, технологии и тот импорт, которого нам сегодня из-за санкций не хватает», — уверен Делягин.

Он отметил, что импорт не должен мешать производству внутри страны. Также эксперт раскритиковал заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что дешевый доллар невыгоден государству. По его словам, Силуанов таким образом хочет уничтожить экономику страны.