Деньги 12 мая 2023, 00:24 Депутат Чаплин рассказал, за стоимостью каких продуктов стоит следить Депутат Чаплин предупредил о росте цен на белое вино

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В России отмечается рост цен на некоторые продукты. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин рассказал, на стоимость какой еды стоит обратить внимание. Об этом сообщил ФБА «Экономика сегодня».

По словам специалиста, в стране заметен рост цен на импортное вино, сыр и колбасные изделия. Несмотря на отсутствие дефицита, стоимость белого вина выросла на 28%, игристого — на 14%. Сыр же подорожал на 23%, написал «ФедералПресс».