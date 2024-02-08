Деньги 08 февраля 2024, 15:12 Депутат Чаплин рассказал, что в 2024 году упростят получение имущественного налогового вычета

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В 2024 году вступят изменения в ряде законов, касающихся недвижимости и ее покупки и аренды. Об этом News.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

В частности, он сообщил об упрощении процедуры получения налогового вычета при приобретении недвижимости. Теперь покупателю не нужно будет предоставлять в ФНС документы, подтверждающие платеж, если их направил в ведомство банк.

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«Это всегда можно посмотреть в личном кабинете налоговой. Что касается налога на имущество: в 2023 году была проведена переоценка кадастровой стоимости имущества, а в 2024 году новые цифры будут использоваться при расчете налога», — добавил депутат.

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