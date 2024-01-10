Деньги 10 января 2024, 11:31 Депутат Бессараб рассказала, что в феврале большинство пособий проиндексируют на 7,5%

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В феврале россиянам проиндексируют большинство наиболее важных пособий. Об этом «Ридусу» рассказала член Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Индексация на 7,5% коснется практически всех значимых выплат. Речь идет в частности о пособиях для беременных, вставших на учет на раннем сроке, и о семьях с детьми.

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«Это и ежемесячное пособие для семей с детьми, которое получают семьи в общей сложности с почти десятью миллионами деток. Это пособие по беременности для женщин, которые встали на учёт на ранних сроках беременности. Это и материнский, и семейный капитал», — отметила депутат.

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