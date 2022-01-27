Депутат Бахарев рассказал о будущем криптовалют в России

Владимир Путин призвал Банк России и Минфин прийти к консенсусу по вопросу будущего криптовалют в России. Об этом в эфире радио Sputnik высказался депутат Госдумы Константин Бахарев.

Ранее у Банка России и Минфина возникли разногласия. В Банке России предложили запретить майнинг и использование криптовалюты в стране, а в Минфине считают, что этот рынок нужно регулировать, а не запрещать.

Бахарев рассказал, что в Госдуме не планируют делать «никаких поспешных резких движений», решая этот вопрос.

«Для нас ключевым приоритетом является обеспечение стабильности и бесперебойного функционирования финансового рынка, в том числе в условиях внешних и внутренних шоков. Мы понимаем, что цифровизация необратима, в том числе и в сфере финансового рынка. Когда мы обсуждаем регулирование применения криптовалют в нашей стране, то мы понимаем, что все решения в первую очередь должны приниматься, исходя из их влияния на стабильность функционирования финансового рынка», — объяснил депутат.