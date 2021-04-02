Депутат Анатолий Аксаков назвал способ снизить цены на жилье

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как можно снизить цены на недвижимость в России. Как он считает, для этого необходимо отменить льготную ипотеку, сообщил сайт URA.ru.

«Программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость по стране. В некоторых регионах стоимость метров выросла настолько, что съедает всю „льготность“ кредита. Если проценты по ипотеке начнут расти, то цена будет снижаться, так как девелоперам нужно продавать то, что они настроили», — отметил депутат.

По мнению Аксакова, полностью ипотеку в нашей стране не отменят. Он уточнил, что кредит на недвижимость будет доступен определенным категориям граждан, например, семьям с детьми.

Программа льготной ипотеки действует в России несколько лет. Она позволяет гражданам взять кредит под 6,5% годовых.