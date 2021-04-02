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    02 апреля 2021, 10:42

    Депутат Анатолий Аксаков назвал способ снизить цены на жилье

    Полина Петрова

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как можно снизить цены на недвижимость в России. Как он считает, для этого необходимо отменить льготную ипотеку, сообщил сайт URA.ru.

    Депутат Анатолий Аксаков назвал способ снизить цены на жилье

    «Программа льготной ипотеки подняла цены на недвижимость по стране. В некоторых регионах стоимость метров выросла настолько, что съедает всю „льготность“ кредита. Если проценты по ипотеке начнут расти, то цена будет снижаться, так как девелоперам нужно продавать то, что они настроили», — отметил депутат.

    По мнению Аксакова, полностью ипотеку в нашей стране не отменят. Он уточнил, что кредит на недвижимость будет доступен определенным категориям граждан, например, семьям с детьми.

    Программа льготной ипотеки действует в России несколько лет. Она позволяет гражданам взять кредит под 6,5% годовых.