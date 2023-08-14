Деньги 14 августа 2023, 09:37 Депутат Аксаков заявил, что россиян не интересует курс доллара Депутат Аксаков: большинство россиян не интересует курс доллара

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Большинство россиян не интересует курс доллара к рублю, заявил депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Ura.ru. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем государства.

«Я за соотношением рубль/доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение», — сказал Аксаков.

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Комментируя жизнь в своем регионе, депутат отметил, что предприятия республики загружены и наращивают объемы производства, жители получают зарплату.

«На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — добавил он.

Парламентарий выразил уверенность, в настоящее время Россия находится в позитивном тренде своего развития, чего, по его словам, не было «в современной России после Советского Союза никогда».

Курс доллара побил исторический максимум 10 марта 2022 года, поднявшись до 121 рубля. В понедельник, 14 августа, «американец» на торгах Московской биржи превысил отметку в 100 рублей.