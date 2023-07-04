Деньги 04 июля 2023, 19:09 Депутат Аксаков рассказал о вводе в России цифрового рубля с августа 2023 года

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С августа в России начнут вводить в оборот цифровой рубль. Об этом ИА Runews24.ru сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам политика, цифровая валюта не будет чем-то существенным отличаться от бумажных денег и денег, находящихся в банковской системе.

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Аксаков добавил, что цифровые деньги эффективны тем, что украсть их будет куда сложнее. Кроме того, движение рублей сможет прослеживать регулятор.