Депозиты не принесут дохода россиянам. Как тогда увеличить сбережения?

,Депозит в российском банке сегодня — это не способ накопления денег, а защита от инфляции. Для повышения доходности нужно искать другие финансовые инструменты. Об этом в беседе с «360» заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Он напомнил, что на сегодня официальная инфляция в России составляет менее 4%, процентная ставка по депозиту находится на том же уровне. Таким образом, россияне могут сохранить свои деньги от инфляции. О дополнительном доходе в этом случае речи не идет.

«Если мы говорим, что мы хотим увеличить свои средства, заработать больше, чем инфляция, то здесь <...> нужно повышать свою финансовую грамотность. Покупать другие финансовые инструменты, которые предполагают комфортный уровень риска. Их не нужно бояться, нужно уметь ими управлять. Для конечного потребителя это выход на биржевые рынки в том или ином виде», — заявил эксперт.

При этом Антон Шабанов отметил, что снижение доходности по всем финансовым инструментам — это мировая тенденция. Депозиты на виду, поэтому они особо бросаются в глаза.

«Центробанки всего мира понижают свои основные банковские ставки. В этом году 84 финансовых регулятора, то есть 84 страны мира переходят к более мягкой денежно-кредитной политике, и пока это продолжается. Сказать, когда это прекратится, на данный момент просто невозможно», — пояснил он.

Для нового повышения ставок должна измениться сама структура экономики, но в ближайший год никаких кардинальных изменений ждать точно не стоит.

О том, что россияне разочаруются в банковских депозитах, ранее заявил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он пояснил, что доходность банковских счетов опустится на уровень середины 90-х годов, когда депозиты никто не воспринимал в качестве источника сбережения и приумножения капитала.

Как сообщила «Газета.ru», Печатников не исключил, что граждане начнут закрывать свои счета и будут искать альтернативную форму сбережений.

Ранее опрос показал, что треть от всех вкладчиков российских банков готовы забрать свои сбережения, если ставки начнут снижать еще больше. Чаще всего пойти на такой шаг готовы люди молодого возраста. В качестве альтернативы депозитам участники опросов назвали инвестиции в золото, облигации и недвижимость.

По итогам последнего заседания совета директоров Банка России ключевая ставка опустилась до исторического минимума, который составил 4,5%. Регулятор объяснил, что это решение удержит годовую инфляцию на уровне 4%.