Деньги за считаные минуты. Эксперты назвали банки с лучшими кредитными картами

Кредитная карта становится все популярнее среди россиян. Оформить ее можно в разных банках и на разных условиях. Эксперты журнала «Банковское обозрение» и агентства MPLACE проанализировали данные 15 российских банков и составили рейтинг организаций, оценив их условия оформления кредиток. По скорости заполнения заявки лидером оказался Совкомбанк.

Для создания списка в мае этого года было проведено масштабное исследование: группа из 12 человек тестировала онлайн-запросы в банки на получение кредитных карт с лимитом. Они использовали разные платформы, приложения и браузеры. Сразу после окончания заполнения онлайн-заявки исследователи заполняли специальные опросные листы в электронных таблицах.

Как составляли рейтинг

Всего было проведено 88 исследований онлайн-анкет от 15 банков. Среди них Альфа-Банк, банк «Открытие», Восточный Банк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, ОТП Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, «Русский Стандарт», Ситибанк, Совкомбанк и «Тинькофф».

В ходе исследования выяснялось, заявки каких банков наиболее просты и «дружелюбны», то есть легко находятся при поиске кредитной карты, в каких банках минимальное количество осложняющих заполнение полей.

Отдельное внимание было уделено вопросу о том, как комфортно собирать различного рода согласия для банка, а также какие банки поддерживают заявителя в основных каналах коммуникации, то есть имеют персональное обращение к пользователю и не забывают о потенциальном клиенте даже в случае отказа.

Изучив 68 разных параметров, эксперты объединили их в несколько групп: время, подтверждение, дружелюбие, поддержка в чате, рассмотрение заявки, дополнительные предложения — то есть коммуникация с потенциальным клиентом.

Скорость и лояльность

С существенным отрывом в первой категории «Самый быстрый» победил Совкомбанк. Там оформить кредитную карту можно быстрее всего.

В общем рейтинге «Скорость и дружелюбие в online-заявках на получение кредитных карт» Совкомбанк вместе с «Тинькофф» и Альфа-Банком вошел в топ-3 из 15 российских банков по объему портфеля кредитных карт.

В первую пятерку банков по уровню лояльности клиентов, имеющих карты с кредитным лимитом, эксперты включили Совкомбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ и «Тинькофф».

В программы лояльности организации включают разные бонусы. В первую очередь это кешбэк — возврат части затрат на покупки по карте. Популярны также разные скидки и баллы, которые можно тратить у компаний-партнеров или на компенсацию денежных средств.

В Национальном бюро кредитных историй отметили, что к апрелю этого года количество действующих потребкредитов с использованием кредиток превысило 36,5 миллиона, составив 58% всех действующих кредитов.

За первые шесть месяцев этого года количество выданных новых кредитных карт составило 5,82 миллиона, что на 39,3% больше, чем было выдано в первом полугодии 2020 года.

По мнению специалистов, этот рост во многом связан с последствиями карантинных мероприятий во втором квартале прошлого года, когда выдача розничных кредитов пострадала сильнее всего.