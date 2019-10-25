Как получить больше от своих финансов? Сэкономить и вложить деньги с умом хочет каждый. Но как не потеряться в разнообразии предложений? «360» собрал для вас обзор вкладов в разных банках.

Мы сравнили базовые вклады в пяти популярных банках, в том числе представленных в московском регионе. Это МКБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, ЮниКредит и Газпромбанк.

Начнем со сроков: в Райффайзенбанке и Совкомбанке разместить вклад можно самое меньшее на месяц, в банке ЮниКредит, Газпромбанке и МКБ — на срок от трех месяцев.

Сколько же надо положить на счет? Чтобы начать получать доход от сбережений, нужно немного. Например, как в МКБ: стартовая сумма — всего от одной тысячи рублей. Из нашего рейтинга это самый низкий порог. Дальше — ЮниКредит и Газпромбанк — там старт от 15 тысяч, в Совкомбанке положить на счет придется от 30 тысяч рублей, а в Райффайзенбанке — уже не меньше 50.

Что же насчет максимальной суммы — тут свободы больше: класть можно хоть до бесконечности — как в Совкомбанке и Газпромбанке, или до 20 миллионов — как в МКБ. Но такое ограничение действует лишь в рамках одного договора, то есть можно заключить два и более.

Сколько можно получить, как начисляют проценты и когда их снять? Обо всем по порядку. Начнем со ставок, мы рассмотрим максимальные годовые для каждого банка.

Скромнее остальных из нашего рейтинга годовые проценты у Райффайзенбанка — до 4,95%. Чуть больше даст ЮниКредитбанк — у него до 5,4%, а Газпромбанк в год начислит до 6%. Совсем близко Совкомбанк с 6,2%. А вот в МКБ можно получить еще больше: здесь годовая ставка доходит до 6,7%.

А можно ли пополнять и снимать деньги досрочно? Насчет снятий сразу скажем: ни один из банков нашего рейтинга не допускает досрочных снятий, если вы не хотите потерять проценты. Что, в принципе, логично — это же не накопительный счет. Зато проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и ими сразу можно пользоваться.

Теперь про пополнение. В Совкомбанке условия такие: все, что захотите внести дополнительно, не должно по сумме превышать первоначальный взнос, который вы сделали в первые 10 дней. То есть, положили 50 тысяч, прошло 10 дней. И дальше можно положить еще 50, но никак не больше.

Самые высокие проценты из участников нашего топа предлагает МКБ. При пополнении тут есть дедлайн, до которого можно добавить деньги на счет — он зависит от срока. Если открыть вклад от 3 до 11 месяцев, пополнить можно в течение первых трех месяцев, а если срок стартует от года — с пополнением можно не спешить: на это есть 6 месяцев. При этом, если вы уже являетесь клиентом банка, разместить вклад можно через интернет-банк: не нужно приходить в офис и тратить время.