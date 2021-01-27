Россияне рассказали, как потратят деньги в 2021 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, на что россияне планируют потратиться в 2021 году. Самыми популярными ответами стали ремонт в квартире и покупка мебели — это запланировал каждый четвертый респондент (по 26%).

Второй по популярности статьей расходов стала туристическая поездка — в путешествие хотят отправиться 20% опрошенных россиян, привел ТАСС сообщение социологов.

На третьем месте по популярности находятся планы по приобретению бытовой техники (15%), на четвертом — обучение (12%), на пятом — покупка смартфона (11%).

При этом, судя по ежегодному мониторингу, который ВЦИОМ проводит с 2013 года, самым частым приобретением россиян является мобильный телефон. В 2020 году его купили 27% респондентов.

Опрос был проведен 24 января 2021 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Респондентов опрашивали методом телефонного интервью.

Ранее «Ромир» провел опрос о том, чем жители страны готовы пожертвовать во время пандемии. Больше половины (54%) участников опроса готовы частично отказаться от своих прав.