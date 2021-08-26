Деньги россиян защитили от списания по налогам без суда

Налоговикам запретили блокировать личные счета россиян во внесудебном порядке. Долги в бесспорном порядке спишут только в том случае, если они возникли в связи с ведением бизнеса, только с открытых для этих целей счетов.

Решение по двум сходным спорам ВТБ с налоговиками вынес Верховный суд, сообщила газета «Коммерсант». Банк встал на защиту своих клиентов и отказался блокировать их личные счета из-за возникшей в связи с предпринимательской деятельностью задолженности. Доступ финансовая организация закрыла только к тем счетам, которые россияне открыли для бизнеса.

Налоговые органы выписали ВТБ штраф в 166 тысяч рублей за неисполнение их решений. Банк пытался оспорить решение, но доводы инспекций поддержали в судах трех инстанций. Верховный суд передал банковскую жалобу в экономколлегию ВС.

Она признала блокировку открытых для личных нужд счетов во внесудебном порядке «недопустимой». В Верховном суде указали на принципиальные различия объема полномочий налоговиков по отношению к ИП и физическим лицам. Ситуация подпадает под содержание инструкции ЦБ РФ, где установлены разные типы банковских счетов для индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Без суда, отметили в ВС, инспекция имеет право взыскать только налоги, накопившиеся во время ведения бизнеса, и исключительно со специально открытых для этого счетов. Для физических лиц взыскание предусмотрено лишь в судебном порядке. Если средств на предпринимательском счете не хватает, основанием для обращения взыскания на личные счета это не является.

В юридической сфере также поставили защиту прав личности выше фискального интереса. Специалисты полагают, что предельно четкую позицию ВС налоговики игнорировать не смогут.