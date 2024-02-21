Деньги 21 февраля 2024, 13:54 Деньги на электронных кошельках Qiwi не застраховали Центробанк: электронные кошельки Qiwi не участвовали в системе страхования АСВ РИА «Новости»

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Государственные гарантии распространялись только на вклады Qiwi банка. Деньги на электронных кошельках не участвовали в системе страхования. Центробанк заявил об этом в своем Telegram-канале.

Регулятор объявил, что Qiwi банк участвовал в системе страхования вкладов, а значит, его клиенты после отзыва лицензии смогут претендовать на возврат до 1,4 миллиона рублей. Однако возместят только деньги с вкладов — на электронные кошельки гарантии не распространялись.

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«Деньги на вкладах и счетах застрахованы. На электронных кошельках — нет», — сообщили в регуляторе.

Центробанк уточнил, что требования по выплате таких средств удовлетворят за счет взыскания и реализации активов банка при процедуре конкурсного производства или принудительной ликвидации. Представитель регулятора посоветовал клиентам заранее читать об условиях использования любого банковского продукта и переадресовал вопросы в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Клиенты Qiwi банка пожаловались на прекращение работы сервиса электронных кошельков и платежной системы Contact. Офисы банка закрыли, а депозитарные расписки Qiwi на Мосбирже резко упали в цене.