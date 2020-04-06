Деньги на детский отдых предложили включить в бюджет

В России предложили включить финансирование летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в федеральный бюджет на 2021 год.

С такой инициативой выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщила газета «Известия».

Для оплаты детских путевок в санатории и оздоровительные лагеря потребуется выделить из федерального бюджета порядка пяти миллиардов рублей, считают члены Совфеда. Сейчас финансирование производится из региональных и муниципальных источников, а также за счет средств предприятий. Из федерального бюджета оплачиваются только отдельные направления.

В Общественной палате проект поддержали, отметив, что социальная ориентированность государства должна быть подкреплена рублем.

Малоимущие семьи будут получать финансовую поддержу от государства уже с 1 июня. Мера будет касаться семей, у которых есть дети от 3 до 7 лет. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 105 миллиардов рублей.