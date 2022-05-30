Деньги есть: дефолт России не грозит

Ряд представителей и сторонников Запада заявляли, что в ближайшее время России грозит дефолт. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сказал, что у подобного развития событий нет объективных предпосылок. Его слова процитировал ТАСС.

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России ранее уже подтверждал отсутствие причин для полноценного дефолта. С подобным заявлением он выступил 11 апреля. Тогда Песков отметил, что к такому экономическому положению России могут привести только действия западных властей. Они могут создать ситуацию, при которой стране будет угрожать технический, рукотворный дефолт.

Позднее слова Пескова подтвердила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 21 апреля она заявила о наличии «всех необходимых финансовых ресурсов», которые исключают вероятность дефолта.