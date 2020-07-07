Авиакомпании смогут выдавать ваучеры вместо денег за билеты

В документе говорится, что авиакомпания вправе отменить рейс в случае угрозы ЧС и при введении режима повышенной готовности.

«При этом перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке», — сказано в постановлении.

То есть на потраченную ранее сумму пассажир сможет приобрести другой билет по любому направлению. Эту сумму также можно будет потратить на другие услуги авиакомпании.

Однако по окончанию трех лет с даты отправления рейса авиакомпания должна вернуть деньги пассажиру. Отдельные категории граждан могут получить средства не дожидаясь окончания этого срока. Речь идет об инвалидах первой или второй группы, ветеранах ВОВ, многодетных семьях и лиц, сопровождающих инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса в конце марта. Авиакомпании сообщили, что пассажиропоток в мае сократился на 91,3%.