День рождения «Сбербанка»: скидки, подарки и баллы «спасибо»

Ноябрь — горячее время для охотников за скидками. И многие уже «потирают руки» в ожидании «Черной пятницы». Но поймать свою выгоду можно уже сейчас. Со Сбербанком.

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По традиции, в свой день рождения Сбербанк проводит «Зеленый день». Сроки акции — 11 и 12 ноября, в эти дни клиенты банка могут хорошо сэкономить на товарах и услугах.

«Это самый выгодный день в году, когда клиенты могут воспользоваться продуктами и услугами банка по уникальным условиям. Это скидки по всей нашей экосистеме и более чем от 150 партнеров нашего банка», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

Можно выгодно купить автомобили, еду, технику, одежду. И даже инвестировать в знания. «Зеленый день» — самое время перестать быть «зелеными» для начинающих бизнесменов: предприниматели смогут пройти образовательные курсы со скидкой.

Сэкономить в «Зеленый день» проще простого — вся информация есть на официальном сайте Сбербанка. Чтобы участвовать в акции, понадобится Сбер-ID — для этого надо только авторизоваться через мобильное приложение банка.

Источник фото: телеканал «360»

«Вы можете приобрести товары, отправить и получить посылки в наших филиалах, получить дистанционную консультацию врача. Буквально на днях во всех крупных городах Московской области запустился проект „Сбермаркет“, вы можете заказать еду и любые товары из магазинов — вам их привезут домой», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

К слову о доме: в «Зеленый день» можно купить квартиру от сервиса-партнера банка со скидкой. А еще — получить потребительский кредит по выгодной ставке.