«День Бренда 2020»: какие прогнозы у российского рекламного рынка?

В текущем году рекламный рынок в России упадет на 6%. Такой прогноз на конференции «День Бренда» обнародовали представители одного из рекламных холдингов. На мероприятии также обсудили технологи и инновации, провели презентации новых продуктов и сделали разбор последних рекламных кейсов.

Осенняя сессия конференции «День Бренда» прошла в столице 13 октября сразу в двух форматах: офлайн и онлайн. В программе три одновременных потока: дискуссии, аналитические панели и обсуждения.

О чем говорили на конференции «День Бренда 2020»?

Первая половина 2020 года — особенный период для всего рекламного бизнеса. Из-за пандемии многим игрокам рынка пришлось перестроиться: появилась необходимость максимально быстро создать новые продукты и сервисы, модернизировать логистические цепочки, а также научиться по-новому взаимодействовать с клиентами и партнерами. Представители «Сбера» и оператора наружной рекламы MAER рассказали о новых возможностях. Экспериментальной площадкой стала онлайн-конференция «Сбера», ее можно было увидеть даже из окна автомобиля.

Когда многие наши клиенты ехали на работу или ехали, наоборот, с работы, они смотрели и конференцию — как прямую трансляцию, так и хайлайты, то есть основные мысли, которые «Сбер» стремился рассказать на пресс-конференции. В этом была основная идея: как рассказать людям про это событие, как сделать его заметным Владислав Крейнин старший вице-президент «Сбера» по маркетингу и коммуникациям.

Другими словами, смотреть трансляцию конференции можно было на уличных экранах в режиме реального времени. Например, начало вы застали по пути на работу, продолжили — в городе, а финал конференции досматривали уже на сайте. Переход из онлайна в офлайн — решение необычное, но эффективное.

Источник фото: телеканал «360»

Digital-наружка развивается, и ребята из MAER, они не стоят на месте, это их предложение — осуществлять такую, собственно говоря, масштабную интеграцию. И в целом мы подхватили эту идею и считаем, что получилось даже неплохо. Клиент доволен, мы тоже Станислав Андреев генеральный директор «СберМаркетинга».

Офлайн и онлайн выгодно дополняют друг друга. Цифровые экраны улавливают IT наших мобильных устройств и досылают на них рекламные сообщения, а также синхронизируются с радиорекламой.

Поставлена была задача достаточно амбициозная и серьезная, на реализацию ее у нас было крайне мало времени. Мы смогли с помощью наших как онлайн-активов, так и с помощью уникальных технологических решений осуществить такой тип воздействия на очень большой объем аудитории. Уверен, что мы смогли достичь вот такого результата, и, я даже не побоюсь этого слова, успеха Константин Остриков заместитель генерального директора MAER.

Отвечая на главный вопрос конференции — что дальше, — эксперты предрекают, что новые медиасочетания все чаще будут появляться в нашей жизни.