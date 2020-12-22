«Демонтаж» накопительной пенсии допустили в Банке России

В течение трех лет институт накопительных пенсий могут законодательно «демонтировать». Они исчезнут до 2023 года, предположил зампред Центробанка России Сергей Швецов — однако накопленные суммы со счетов россиян никуда не исчезнут.

Об этом Швецов сообщил в ходе встречи с участниками финансового рынка. Его слова процитировало РБК.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве», — отметил он.

Швецов пояснил, что под институтом понимает перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. Те средства, которые уже успели накопиться на счетах, никуда не денутся, но новых поступлений не будет. Он отметил, что проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) появился отчасти именно в качестве альтернативы накопительной пенсии — при этом она «имеет достаточно серьезный налоговый стимул».

ЦБ предложил ввести ИИС нового типа в конце октября этого года — сейчас клиенты брокеров и банков могут пользоваться двумя такими счетами. Первый ИИС позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от суммы, которую владелец внес в течение года, но не более 52 тысяч рублей в год. Второй счет позволяет освободить от подоходного налога доход, который клиент получил от торговли ценными бумагами.

Для ИИС нового типа минимальный срок, который позволяет получить налоговый вычет — 10 лет. Оформить его можно через работодателя — 6% от дохода ежемесячно будут перечисляться на этот счет. Налоговый вычет будет равен размеру НДФЛ, который будет начислен на эту сумму. Клиент сможет получить 13% и со средств, которые внес на счет сам — но только со 120 тысяч рублей в год. Вычет из дохода по ИИС третьего типа можно будет получить только в том случае, если клиент будет расходовать средства со счета целевым образом — в соответствии с приоритетными национальными целями и проектами.