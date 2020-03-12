Делягин: ВОЗ намеренно усугубила ситуацию по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения, как и положено лоббистской эффективной организации, подрубила рынки. Воздействие на рынки было крайне эффективным. Я крайне скептически отношусь к ВОЗ как к представителю международной бюрократии, поскольку по многим признакам это уже не столько медицинская организация, сколько лоббистская организация крупных фармацевтических корпораций и стоящего за ним глобального спекулятивного бизнеса. И сейчас такое ощущение, что преувеличенная истерика вокруг коронавируса используется для того, чтобы спустить перегретый пар с рынков и сделать падение рынков более плавным и управляемым. В целом понятно, что ВОЗ усугубляет серьезную панику и способствует срыву мира в глобальную депрессию», — пояснил Делягин.

По мнению экономиста, российская валюта может упасть, но рынок показал первую реакцию, когда доллар подорожал до 73 рублей. Эксперт убежден, что других негативных изменений не ожидается.

«Доллар вчера уже пошел вверх, достигая 73 рублей. Рынки, в том числе российский, успели отреагировать на заявление ВОЗ и на связанное с этим падение нефти. Только на российском рынке это был не взрыв, а всхлип. Российские рынки уже легли. А американскому рынку еще есть куда падать, потому что он, в отличие от российского, был перегрет. Мы можем получить некоторое ослабление рубля. И я говорил еще в понедельник, что эта неделя будет хаотичной: она начинается с выходного и заканчивается в пятницу, 13-го. А для жертв ЕГЭ суеверия играют значимую управляющую роль. В реальности нужно смотреть итоги срыва саудитами наших с ними переговоров ОПЕК+ в понедельник вечером. А до этого можно играть, участвовать в рынке, но переживать не стоит», — резюмировал Делягин.