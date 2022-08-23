Delivery Club сохранит название после перехода к «Яндексу»

Клиенты не почувствуют изменений в работе Delivery Club после перехода сервиса в руки «Яндекса». Он сохранит название и партнеров. Об этом объявил в своем блоге руководитель «Яндекс Еды» Роман Маресов.

«После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — написал он.

По его словам, «Яндекс Еда» и Delivery Club продолжат сотрудничать с прежними магазинами и ресторанами, так что выбор продуктов станет больше. Сами партнеры будут пользоваться маркетинговой платформой «Яндекс Еды». За счет единой системы распределения заказов доставку ускорят, а курьерам оформят бесплатную страховку, аналог больничных, предоставят скидки и другие возможности.

Роман Маресов также предупредил, что сделка еще не состоялась. Ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Это произойдет до конца 2022 года.

По подсчетам «Яндекса», в 2021 году объем рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей, а в ближайшие пять лет он увеличится более чем на 20%. Delivery Club запустили в 2009 году. Сейчас он работает более чем в 300 городах России.