Дефицита с аккумуляторами не будет: «Норникель» и «Росатом» займутся разработкой литиевых месторождений

В России нашли решение проблемы с нехваткой лития. Добычу возьмут на себя крупнейшие корпорации страны, которые подписали соглашение о сотрудничестве.

Несколько недель назад Аргентина и Чили объявили об отказе поставлять в Россию литий. В связи с чем Минпромторг предупредил о риске серьезного дефицита этого сырья, необходимого для производства аккумуляторных батарей.

Однако 25 апреля металлургическая компания «Норникель» и Госкорпорация «Росатом» заявили, что готовы включиться в решение этого вопроса, и подтвердили намерение реализовать совместные проекты по освоению литиевого месторождения в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья.

О сотрудничестве в этом и других направлениях договорились президент «Норникеля» Владимир Потанин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, подписав соответствующее соглашение.

Компании планируют создать совместное предприятие для участия в аукционе на лицензию Колмозерского месторождения — крупнейшего и наиболее перспективного месторождения литиевых руд (около 19% отечественных запасов), которое находится на Кольском полуострове. Объединив активы и компетенции друг друга, «Росатом» и «Норникель» смогут ускорить построение в России отрасли полного цикла накопителей энергии.

«Продукция „Норникеля“ давно играют важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации „Росатом“ и „Норникеля“ позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Кроме того, подписанное соглашение касается реализации стратегических проектов в Арктической зоне Российской Федерации: развитие инфраструктуры Северного морского пути, арктического судоходства и атомного ледокольного флота. Так, например, ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогают «Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр, позволяя обеспечивать выполнение амбициозной инвестиционной программы компании.

В документе также указано, что перечень направлений сотрудничества компаний не является исчерпывающим и может быть дополнен сторонами путем заключения дополнительных соглашений.