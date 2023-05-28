Деньги 28 мая 2023, 02:54 Дефицит курятины зафиксировали на российском рынке AD Limited: дефицит тушки и филе бройлера сформировался на российском рынке РИА «Новости»

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Аналитическое агентство AD Limited зафиксировало нехватку тушки и филе бройлера на российском рынке. Точные размеры дефицита не названы, сообщили «Ведомости».

Одна из возможных причин дефицита — трудности у производителей в Белгородской области. Регион является лидером по производству мяса. В приграничных районах производители сталкиваются со сложностями в поставке сырья, ингредиентов для выращивания курицы и логистике.

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Другой возможной причиной нехватки бройлера может быть выросший экспорт — прежде всего в Саудовскую Аравию. Страна занимает третье место по ввозу российской птицы, первые два — у Китая и Казахстана. Увеличились и поставки на новые территории России.

Агентство отметило и рост цен на курицу. С 22 по 25 мая стоимость тушки бройлера увеличилась на 9% до 175 рублей за килограмм. Это дороже на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем с 2015 года. Филе подорожало на 4% до 275 рублей за килограмм, что также является рекордным показателем за последние восемь лет.

Цены поддерживает ажиотаж из-за вспышек птичьего гриппа и оповещения, что многие фабрики снижают производство. Причина — износ импортного оборудования, детали к которому не могут купить.

Ранее сообщалось, что подмосковная фабрика «Элинар-Бройлер» произвела с начала года свыше 11 тысяч тонн мяса. В 2022 году эти показатели достигли 100 тысяч тонн.