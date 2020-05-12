Дефицит бюджета зарегистрирован в Норвегии
Норвегия намерена продать активы суверенного фонда Government Pension Fund Global, чтобы покрыть дефицит госбюджета. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Отрицательное влияние на экономику страны оказывают два фактора: коронавирус и обвал мировых цен на энергоносители.
Сообщается, что дефицит бюджета Норвегии в нынешнем году составит порядка 20 миллиардов долларов. Это без учета льгот для нефтяников в размере 5,8 миллиарда долларов.