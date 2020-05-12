Дефицит бюджета зарегистрирован в Норвегии

Отрицательное влияние на экономику страны оказывают два фактора: коронавирус и обвал мировых цен на энергоносители.

Сообщается, что дефицит бюджета Норвегии в нынешнем году составит порядка 20 миллиардов долларов. Это без учета льгот для нефтяников в размере 5,8 миллиарда долларов.