Деньги 10 мая 2023, 20:51 Дефицит бюджета в январе–апреле оценили в России Минфин: дефицит бюджета России в январе — апреле предварительно составил 3,4 трлн рублей РИА «Новости»

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Дефицит федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 3,4 триллиона рублей. Предварительной оценкой поделился Минфин России, данные привела пресс-служба ведомства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 7782 миллиарда рублей, что на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — указали в ведомстве.

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В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов сложилась устойчивая положительная динамика

Предварительный объем расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 11 206 миллиардов рублей. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 26%. В итоге дефицит бюджета за отчетный период достиг 3,4 триллиона рублей.

Глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в 2023 году ставка единоразового взноса в государственный бюджет с бизнеса составит 5%, а в 2024-м — 10%. Закон об обязательном взносе в бюджет направят в Российский союз промышленников и предпринимателей.