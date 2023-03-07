Деньги 07 марта 2023, 00:05 Дефицит бюджета России в начале 2023 года превысил 2,5 трлн рублей Минфин: дефицит бюджета России в январе–феврале 2023 года составил 2,581 триллиона рублей РИА «Новости»

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Федеральный бюджет в первые два месяца 2023 года исполнен с дефицитом 2,581 триллиона рублей. Минфин опубликовал предварительную оценку состояния бюджета на официальном сайте.

«По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе–феврале 2023 года составил 3163 миллиарда рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов в январе–феврале 2022 года», — говорится в документе.

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Поступления от экспорта нефтегазовых энергоресурсов снизились на 46% и составили 947 миллиардов рублей. Минфин объяснил это снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов поставки за границу российского газа.

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Доходы бюджета помимо нефти и газа составили 2,217 триллиона рублей, что на 9% ниже предыдущих показателей. Минфин отметил, что динамика поступлений по этой доходной части соответствует ожиданиям.

Объем расходов федерального бюджета составил 5,744 триллиона рублей, что на 52% больше аналогичного периода 2022 года.