Деньги 11 января 2023, 02:19 Минфин оценил дефицит бюджета России в 2022 году Глава Минфина Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей РИА «Новости»

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Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в 2022 году составил 2,3% ВВП. Это 3,3 триллиона рублей. Об этом в ходе заседания кабмина заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что если из расходов вычесть те финансы, которые выделялись внебюджетным фондам в качестве предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит будет еще меньше — 1,8% ВВП.

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Силуанов в своем отчете также рассказал, что в прошедшем году был перевыполнен план по доходам бюджета.

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«Общий объем доходов составил почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали», — сказал министр.

По его словам, это стало возможно благодаря более высоким ценам на нефть, газ и другие энергоносители, а также за счет роста НДС из-за увеличения спроса.

Глава Минфина отметил, что задачи по расходам также были выполнены, несмотря на санкции. Рост расходов составил более шести триллионов рублей — прежде всего эти средства были направлены на поддержку населения.