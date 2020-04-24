Дефицит бюджета достиг триллиона рублей. Виновата нефть и пандемия

Доход российского бюджета 17 апреля составил почти пять триллионов рублей, а расход — 6,1 триллион. В Минфине заявили, что разрыв между тратами и поступлениям может составить, из-за колебаний на нефтяном рынке, до 10% ВВП по итогам года. Ведомство считает, что бюджетная система накопила достаточный запас прочности, чтобы профинансировать нехватку средств.

Как сообщила газета «Известия», в первом квартале текущего года был отмечен небольшой профицит в 13 миллиардов рублей. Затем в апреле показатель ушел в отрицательную зону, так как начались отсрочки по выплате налогов в рамках антикризисного пакета, принятого кабмином из-за распространения COVID-19. К 17 апреля дефицит составил 1,1 триллиона рублей.

Правительство потратило на соцполитику 1,8 триллиона рублей, на национальную экономику 450 миллиардов рублей и на здравоохранение 420 миллиардов. В качестве налога на добычу полезных ископаемых в казну поступили 1,5 триллиона рублей, и НДС, который принес 1,1 триллиона.

В Минфине заявили, что прогнозы по изменению дефицита федерального бюджета давать пока рано. Это мнение подтвердил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он подчеркнул, что итоги месяца или даже квартала не могут служить основой для оценок.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов уточнил, что пиковый по доходам период приходится на март, июнь, сентябрь и декабрь. Причем последний месяц года обычно дает четверть расходов.

Сотрудник Центра экономических исследований экономист Вячеслав Холодков предположил, что из-за неэффективности сделки ОПЕК+ валютные доходы России уменьшатся, а выход из кризиса продлится дольше трех-четырех месяцев.