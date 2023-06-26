Деньги 26 июня 2023, 07:00 Дедолларизацию по всему миру спровоцировали сами американцы — МВФ Представитель России в МВФ Можин: из-за действий США страны начали отказываться от доллара Freepik

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Страны начали отказываться от доллара и переходить на расчеты в национальных валютах. Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил РИА «Новости», что США своими действиями спровоцировали невыгодную для себя же ситуацию.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит», — объяснил он.

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Разные страны мира, по его словам, перешли на взаиморасчеты в национальных валютах, причем не только собственных. Алексей Можин сказал, что Иран, Саудовская Аравия и Бразилия стали использовать в торговле с другими странами китайский юань.

Американских специалистов, по словам представителя России в МВФ, такая тенденция обеспокоила. Гегемонию доллара как резервной валюты и для расчетов он объяснил отсутствием альтернативы.

Собственную валюту решили создать участники БРИКС. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс предупредил, что она ослабит доллар и потеснит его на глобальном рынке.