26 июня 2023, 07:00
Дедолларизацию по всему миру спровоцировали сами американцы — МВФ
Представитель России в МВФ Можин: из-за действий США страны начали отказываться от доллара
Страны начали отказываться от доллара и переходить на расчеты в национальных валютах. Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил РИА «Новости», что США своими действиями спровоцировали невыгодную для себя же ситуацию.
«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит», — объяснил он.
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Разные страны мира, по его словам, перешли на взаиморасчеты в национальных валютах, причем не только собственных. Алексей Можин сказал, что Иран, Саудовская Аравия и Бразилия стали использовать в торговле с другими странами китайский юань.
Американских специалистов, по словам представителя России в МВФ, такая тенденция обеспокоила. Гегемонию доллара как резервной валюты и для расчетов он объяснил отсутствием альтернативы.
Собственную валюту решили создать участники БРИКС. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс предупредил, что она ослабит доллар и потеснит его на глобальном рынке.
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