Деньги 14 апреля 2023, 14:21 Дедолларизацию назвали необратимым процессом Глава МИД Лавров назвал отказ от использования доллара в мировой торговле необратимым РИА «Новости»

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В мире началась тенденция отказа доллара при взаимных расчетах, процесс является необратимым. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Уже начинается бегство от доллара. Пока что оно не такое быстро, но наверняка будет серьезно ускоряться. Это необратимая тенденция», — сказал он.

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Лавров отметил, что США сами подрубили сук, на котором сидели, воспользовавшись доминирующей ролью доллара при руководстве мировой экономикой и международными финансами.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предположил, что США ждет дефолт из-за стремления властей заливать деньгами любые экономические проблемы. Он отметил, что американская экономика выстроена вокруг печатного станка, поэтому в ней уже есть сбои.

Бывший глава Минфина России Михаил Задорнов прогнозировал, что переход на расчеты в национальных валютах в мире произойдет в течение 10 лет.