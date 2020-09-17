Действие ключевых факторов, которые сегодня играют на снижение курса рубля, сойдет на нет и отечественная валюта поднимется в цене уже в IV квартале 2020 года.

Такие прогнозы дают в Sberbank Investment Research (SIR), аналитическом управлении Сбербанка, пишет газета «Ведомости».

В отчете отмечается, что коронавирусный кризис по сравнению с кризисами 1998, 2008 и 2014 годов выглядит парадоксально. В первую очередь поражает устойчивость рубля в первые месяцы пандемии: курс снизился только немного, даже когда цена на нефть марки Urals приближалась к 10 долларам за баррель.

Отток капитала в апреле — июне составил 13,3 миллиарда долларов, что почти в 5,5 раза меньше, чем в IV квартале 2014-го. В тот год за рубеж было выведено 72,2 миллиарда долларов. Введение карантинных мер сыграло в этом вопросе положительную роль. Из-за них импорт резко сократился, и возросла безработица, которая привела к уменьшению перевода денег за границу мигрантами.

При этом, как считает руководитель SIR Ярослав Лисоволик, в ближайшее время восстановление экономики, которое наблюдается сейчас, вероятно, будет утрачивать импульс. Следовательно, рост импорта товаров, занятости и объема денежных переводов замедлится, объяснил он. По мнению Лисоволика, это означает, что в последние месяцы 2020-го года динамика нацвалюты будет зависеть в большей степени «от самочувствия российской и мировой экономик, а также от геополитических рисков».