Деньги 26 июля 2023, 13:04 Danone спишет российские активы на 200 миллионов евро до конца 2023 года Компания Danone решила списать российские активы примерно на €200 млн до конца года Globelet Reusable / Unsplash

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Руководство французской Danone решило деконсолидировать свои предприятия в России, из-за чего с баланса компании спишут около 200 миллионов евро, следует из финансового отчета по итогам первого полугодия. Бизнес в РФ ранее передали Росимуществу под временное управление.

С баланса Danone спишутся около 200 миллионов евро, а еще примерно 500 миллионов составит неденежная разница, которая образуется вследствие пересчета курса рубля к европейской валюте. В компании отметили, что уже не контролируют свой бизнес в России, но считают себя его законным собственником.

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В отчете уточнили, что в первой половине 2023 года удалось нарастить выручку на 6,3% (до 13,33 миллиарда евро). Уровень сопоставимых продаж увеличился на 8,4%.

«Danone продолжит расследование ситуации, чтобы понять последствия влияния решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, равно как и на ситуацию по процессу продажи», — заявили в компании.

Дочку Danone в России возглавил глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев. Доли французской компании передали Росимуществу на основании указа президента Владимира Путина от апреля 2022 года.