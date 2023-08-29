Деньги 29 августа 2023, 19:08 Данные о влиянии «зависших» в Индии рупий на падение рубля не подтвердились Минэнерго: мнение Задорного о влиянии зависших рупий на курс рубля необоснованно РИА «Новости»

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Минэнерго опровергло мнение экономиста Михаила Задорнова, который утверждал, что одним из факторов ослабления рубля стала зависшая на индийских счетах выручка от продажи нефти. Заявление министерства привел ТАСС.

В ведомстве указали, что проблемы с конвертацией рупий не могли стать причиной падения российского рубля, так как нефтяные компании возвращают значительную часть валютной выручки, а сами задержки не являются системным фактором.

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«Заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — подчеркнули в Минэнерго.

Ранее экс-министр финансов Михаил Задорнов выразил мнение, что рубль потерял позиции текущим летом из-за большого объема рупий, которые российские компании получили за экспорт нефти в Индию. По его мнению, именно это могло стать «еще одной неочевидной» причиной падения валюты РФ.

Рубль сильно потерял в волатильности этим летом, по сравнению с другими мировыми валютами. Аналитики предположили, что совсем скоро один доллар будет стоить 94-95 рублей.