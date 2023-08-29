29 августа 2023, 19:08
Данные о влиянии «зависших» в Индии рупий на падение рубля не подтвердились
Минэнерго: мнение Задорного о влиянии зависших рупий на курс рубля необоснованно
Минэнерго опровергло мнение экономиста Михаила Задорнова, который утверждал, что одним из факторов ослабления рубля стала зависшая на индийских счетах выручка от продажи нефти. Заявление министерства привел ТАСС.
В ведомстве указали, что проблемы с конвертацией рупий не могли стать причиной падения российского рубля, так как нефтяные компании возвращают значительную часть валютной выручки, а сами задержки не являются системным фактором.
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«Заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — подчеркнули в Минэнерго.
Ранее экс-министр финансов Михаил Задорнов выразил мнение, что рубль потерял позиции текущим летом из-за большого объема рупий, которые российские компании получили за экспорт нефти в Индию. По его мнению, именно это могло стать «еще одной неочевидной» причиной падения валюты РФ.
Рубль сильно потерял в волатильности этим летом, по сравнению с другими мировыми валютами. Аналитики предположили, что совсем скоро один доллар будет стоить 94-95 рублей.
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