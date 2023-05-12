Деньги 12 мая 2023, 17:55 Данные о банкротстве россиян разрешат скрывать Минэкономразвития: россияне могут получить право скрывать данные о давнем банкротстве РИА «Новости»

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Россиянам могут предоставить возможность закрывать информацию о факте банкротства физлица через некоторое время после завершения процедуры. Идею рассматривают в Минэкономразвития, заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил «Интерфакс».

«Возможно, нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации (о банкротстве — прим. ред.), обнуления банкротства через определенный промежуток времени», — отметил Торосов.

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Он допустил, что срок установят на 10 лет или больше. Пока Минэкономразвития только думает над идеей создания механизма «права на забвение», подчеркнул министр. Он добавил, что вопрос пока даже не находится на разработке.

На сегодняшний день в России действует правило, согласно которому информация о банкротстве человека навсегда остается в публичном доступе. Данные невозможно подчистить даже после снятия всех ограничений.

В начале мая российский лидер Владимир Путин в рамках рабочей встречи обсудил текущее экономическое положение с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр рассказал о росте экономики и ситуации с инфляцией в стране.