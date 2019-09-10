Дания потратила $600 тысяч на сорвавшийся визит Трампа

К расходам, в частности, относятся аннулированный отпуск полицейских во время посещения президентом королевства, а также компенсация сотрудникам.

Ожидалось, что глава Белого дома посетит Копенгаген 2–3 сентября. За две недели до этого источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп собирается купить Гренландию. Вскоре это подтвердил и сам президент.

Власти Дании и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала подобную идею абсурдом.

В ответ Трамп заявил, что «это прозвучало очень неприятно, очень саркастично», и отменил визит.